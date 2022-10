Si hay un partido en el país sinónimo de resilencia en su evolución histórica es el PLD, pues, desde 1961 -llegada del PRD-, ningún partido político, aunque nadie haya reparado en ello, ha sabido construirse y establecerse, política y electoralmente, como la organización que fundara el Prof. Juan Bosch -1973-. Y más aun, después del hecho histórico-significativo y único: relevo exitoso, post -y en vida- de la desaparición de su líder histórico, al protagonizar y dirigir la mayor transformación del país -en todos los ámbitos- desde 1996 hasta hoy día, Diga lo que se diga -luces y sombras-.



Y no han sido pocas las salidas, por disímiles razones u coyunturas, de figuras señeras en su historia; incluso la de quien fuera, post-Bosch (retiro y desaparición), su líder -hasta 2019-. Ello es una prueba fehaciente de que Bosch hizo una escuela política del PLD para la formación de líderes políticos profesionales y visión de Estado. Otra explicación, a la luz de la historia, sería una mezquindad no reconocerlo.



Ahora, justamente, el próximo 16 de octubre, a solo escasos días, el partido de la estrella amarilla se aboca a finalizar un proceso de consulta semiabierta para saber, con certeza, cuál de sus aspirantes, de cara al 2024, aglutina la mayor simpatía partidaria y ciudadana. Y aunque la consulta no tiene fuerza de ley más allá del compromiso partidario, no deja de ser un ejercicio democrático que, de salir exitoso -como todo apunta-, será un valor agregado a nuestra democracia y sistema de partidos.



Sin embargo, para el PLD el éxito en la consulta significará mucho, pues después de su salida del poder y el vendaval de ataques y procesos judiciales -de doble vía-, apuntalará, como ha sido desde que rompió la polarización y hegemonía política-electoral PRSC-PRD, su fortaleza electoral y el arraigo social que concita en la sociedad dominicana a pesar de la campaña de descrédito que sus adversarios vienen articulando para disminuirlo política y electoralmente, hasta el punto de querer disputar lo que las grandes mayorías nacionales le depositaron en las urnas -2020- bajo sus horas más difíciles y cruciales.

Y si miramos el arcoíris de sus aspirantes -trayectoria, experiencia y formación- no queda duda de que su mejor opción, de cara a las elecciones de 2024, es Francisco Domínguez Brito, por una serie de razones -políticas-coyunturales e históricas- que hacen esa candidatura inexpugnable frentes a los embates del partido de gobierno y sus aliados -abiertos o solapados-; pero, además, porque marcaría un antes y un después, pues competirán, con posibilidades reales, el presidente actual y el más idóneo oposicionista.

En fin, la suerte está echada; y el único error, en última instancia, que el PLD no se puede dar el lujo de cometer, sea quien fuere el favorecido, es poner en riesgo o entela de juicio la unidad. En consecuencia, les auguramos éxito.