¡Hola, queridos lectores! En el universo gramatical, bastante amplio y en constante evolución, muchos no saben identificar los sustantivos comunes y asumen que algunos forman parte del nombre propio que le acompaña.



Por ejemplo, en el caso del sustantivo común “océano”, del cual existen cinco tipos que derivan en nombre propio (Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico o Austral), muchos desconocen la regla gramatical que debe aplicarse y, al escribirlo junto a una de las clasificaciones colocan la mayúscula inicial a ambos sustantivos (al común y al propio), ignoran que esto es un error gramatical.



Para una mejor comprensión, veamos este ejemplo: “El océano es una masa continua de agua salada que cubre más del 70 % de la superficie de la Tierra, pero el océano Pacífico es el más grande de todos los que existen en el mundo”.



Como pueden ver en el ejemplo anterior, el sustantivo común siempre va con minúscula inicial, como ocurre con calle, avenida, mar, y hay otros casos.



Y para que no se nos olvide: apuntar en este contexto que el sustantivo, semánticamente, es la palabra que designa personas, animales, plantas o realidades muy diversas que tienen existencia independiente, en la realidad o por abstracción.



Entre los tipos de sustantivos figuran los siguientes: propios (se escriben con mayúscula inicial), comunes (designan personas o cosas como pertenecientes a una clase, grupo o especie y no denotan individuos); colectivos (representan conjuntos de entidades), individuales (representan nociones o realidades que se perciben como entidades simples y se designan en singular); animados (seres vivos) y no animados (seres carentes de vida); contables (continuos y medibles) y no contables.



Sobre los sustantivos comunes, en la página web de la Universidad Complutense de Madrid hay un artículo bastante completo que nos explica que estos poseen rasgos de género y de número y constituyen sintagmas nominales, por ejemplo: muchacho, carpintero, mar, pueblo, institución, y otros.



El referido escrito, del cual me nutro por lo bien expuesto que está, nos recuerda que los sustantivos comunes se subdividen, a su vez, en: concretos/ abstractos (aquellos que designan seres reales, entidades materiales o que se pueden representar como tales, aprehensibles por los sentidos (flor, casa, río, planta) y también están los abstractos, aquellos que no designan un objeto real, sino una cualidad de los seres o una noción o fenómeno que no se perciben como objetos físicos, sino que solo son aprehensibles por el intelecto (belleza, verdad, caridad; llegada, salida).

¡Gracias por leerme!