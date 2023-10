Martínez fue proclamado como el candidato oficial del PLD para las elecciones presidenciales del año 2024

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) proclamó ayer de manera oficial a Abel Martínez como candidato presidencial de esa organización política de cara a los comicios del año 2024, en un acto multitudinario en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional.



Martínez aprovechó la ocasión para presentar un plan de soluciones a problemas nacionales basado en cinco ejes de transformación. Lo hizo luego de ser juramentado por el titular del partido y expresidente de la República, Danilo Medina.



Se trata de la transformación social; la productiva; de la seguridad; de la salud y la educación; y la migratoria. Previo a ello, el alcalde de Santiago aclaró que en las próximas semanas presentará al país su programa de gobierno “La Transformación de República Dominicana”.



“La República Dominicana no aguanta más engaños, mentiras, promesas incumplidas; no aguanta más allantes. Lo que el pueblo necesita es una verdadera transformación, porque para transformar hay que tener plena conciencia de la nueva realidad a la que llegaremos”, sostuvo el miembro del Comité Político al arremeter contra el actual gobierno.



Al abordar el tema migratorio, señaló que en su gestión quien no se alinea, “que se vaya para su casa”.

Abel Martínez dijo que el Pabellón de Voleibol se sentía no solo el calor humano, sino también el atmosférico, “porque nos prendieron el aire apenas hoy, pero lo que no saben es que nosotros estamos aguantando porque a este gobierno le falta poco, en el 2024 “e´pa´fuera que van”.



Los cinco ejes



De acuerdo al candidato, con el eje de la transformación social se busca crear políticas públicas de apoyo a las madres solteras y a las mujeres dominicanas, a fin de atender a casi medio millón de ellas que no tienen un trabajo, el 42% de las cuales están en el Gran Santo Domingo.



Asimismo, a través del eje de transformación productiva, Martínez se propone rescatar el sector agropecuario, “para devolverle” el esplendor al campo, lograr rentabilidad de los productores y erradicar “el hambre”. Con el tercer eje (el de la seguridad), el líder opositor se compromete a controlar la inseguridad ciudadana y la delincuencia, “porque a este gobierno se les fue de las manos”.



En cuanto al próximo eje (de la salud y la educación), su fin es rescatar la educación y los servicios de salud, ya que considera que hablar de bienestar, implica mejorar significativamente la educación y la salud de la población, pues, según ponderó, éstas son las bases del capital humano.



El aspirante presidencial dejó para el final el tema migratorio (quinto eje). Dijo que su gobierno llevará una reforma migratoria con la que defenderá la soberanía nacional. “Ahora mismo la frontera se mantiene desordenada, y ese desorden es la muestra de un gobierno incapaz”, criticó.



“Yo le copiaré, pero la meta también es superarlo”



En medio de su discurso, Abel Martínez dirigió un mensaje al expresidente Danilo Medina. Le dijo que imitará su gestión de Gobierno, pero que su propósito también incluye el superarlo. “Atención, presidente Danilo (Medina), atención a este eje, porque yo le copiaré, pero la meta también es superarlo”, manifestó el alcalde de Santiago, al presentar el segundo eje de transformación.





El candidato podrá elegir la o el vicepresidente

Con el escenario teñido de morado y amarillo, mediante la asamblea de delegados, el PLD aclamó y proclamó de manera oficial a Abel Martínez como candidato presidencial, en cumplimiento del artículo 69 de los Estatutos del partido. El acto fue realizado con la presencia de los delegados y delegadas de la organización política, así como de la supervisión de la JCE. La resolución de aclamación y proclamación otorga poder especial al candidato para que seleccione con plena libertad su compañera o compañero de boleta. Se recuerda que Martínez fue electo en una consulta que realizó el partido el 16 de octubre de 2021.